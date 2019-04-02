Müdür Yardımcısını, Öğrencisi Bıçaklayarak Öldürdü (2)
2 saat önce
ODASINDA BIÇAKLADIOkul Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun, öğrencisi F.C tarafından makamında bıçaklandığı öğrenildi.
ODASINDA BIÇAKLADI
Okul Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun, öğrencisi F.C tarafından makamında bıçaklandığı öğrenildi. F.C.'nin piskolojik sorunları olduğu iddia eddi. Olayın ardından okulda eğitime ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:21 Kaynak: DHA
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