Son Dakika Haberleri: Müdür Yardımcısını, Öğrencisi Bıçaklayarak Öldürdü (2)

Müdür Yardımcısını, Öğrencisi Bıçaklayarak Öldürdü (2)

2 saat önce

ODASINDA BIÇAKLADIOkul Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun, öğrencisi F.C tarafından makamında bıçaklandığı öğrenildi.

Müdür Yardımcısını, Öğrencisi Bıçaklayarak Öldürdü (2), System.String[]
ODASINDA BIÇAKLADI

Okul Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun, öğrencisi F.C tarafından makamında bıçaklandığı öğrenildi.  F.C.'nin piskolojik sorunları olduğu iddia eddi. Olayın ardından okulda eğitime ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:21 Kaynak: DHA

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