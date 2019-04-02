Müdür Yardımcısını, Öğrencisi Bıçaklayarak Öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, kurtarılamadı.



Olay öğle saatlerinde Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi F.C., henüz bilinmeyen bir nedenle Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçakladı. Kuyucu'yu kanlar içinde gören öğretmenler hemen ambulans çağırdı. Okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuyucu, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, lise öğrencisini gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Vali Hüseyin Aksoy ile birlikte Necmeddin Kuyucu'nun hayatını kaybettiği hastaneye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, "Şu an konu araştırılıyor. Emniyet ekipleri konunun neden olduğunu inceliyor. Soruşturma başlatıldı, konunun takipçisiyiz" dedi.



ODASINDA BIÇAKLADI



Okul Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun, öğrencisi F.C tarafından makamında bıçaklandığı öğrenildi. F.C.'nin piskolojik sorunları olduğu iddia eddi. Olayın ardından okulda eğitime ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi.



Görüntü Dökümü



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Okuldan görüntüler



Okulun tabelasından görüntüler



Müdür yardımcısının fotoğrafları



Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),



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