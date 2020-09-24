Müdür yardımcısını öldüren öğrenci için 24 yıl hapis istemi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, öğrencisi olduğu okulun müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu makam odasında bıçaklayarak öldüren 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç.'nin, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 Nisan 2019 tarihinde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, 17 yaşında olan 11'nci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından makam odasında bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan F.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya F.Ç. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi aracılığı ile katılırken, öldürülen Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu, ağabeyleri İbrahim Kuyucu, Metin Kuyucu ve ablası Gülser Yılmaz ile iki tarafın avukatları salonda hazır bulundu.