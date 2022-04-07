Datça'da okulda müdür yardımcısının öğrenci yakını tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika

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Muğla'nın Datça ilçesindeki bir okulda müdür yardımcısı, öğrenci yakını tarafından darbedildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Datça Yılmazlar Ortaokulu'nda disiplin cezası alan bir öğrencinin kaydı ailesi tarafından başka bir okula nakledildi. Bunun üzerine okula gelen çocuğun babaannesi H.G (59), torununun disiplin cezası almasından sorumlu tuttuğu öğretmen ve okul yönetimiyle tartıştı.

H.G'nin kendisine hakaret ederek, tokat attığını ileri süren Müdür Yardımcısı Sedat Boğatemur, Datça Devlet Hastanesi'nden darp raporu alarak babaanneden şikayetçi oldu.

Sendikadan öğretmene şiddet tepkisi

Muğla Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak da okul önünde toplanan grup adına yaptığı basın açıklamasında, öğretmenlerin şiddet haberlerine konu olmaması gerektiğini söyledi.

Öğretmenin hak ettiği değeri ve itibarı görmesi gerektiğini ifade eden Uçak, şunları söyledi:

"Öğretmene yapılan şiddete ilişkin caydırıcı nitelikte yasal bir düzenleme acilen yapılmalıdır. Disiplin yönetmeliklerindeki yetersizlikler giderilerek öğretmene verilen değer hususunda veli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Okullardaki güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir. Bu vesileyle öğretmenlerimize yapılan şiddet olaylarını bir kez daha kınıyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz."