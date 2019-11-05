Son Dakika Haberleri: Müdür Yavaş'tan gazi ailesine ziyaret
Son Dakika Güncel Müdür Yavaş'tan gazi ailesine ziyaret

Müdür Yavaş'tan gazi ailesine ziyaret

8 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Osman Yavaş, EYP patlaması sonucu ayak bileğinden yaralanan Uzman Er Cumali Bağlantı'nın ailesini ziyaret etti.

Müdür Yavaş'tan gazi ailesine ziyaret, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Osman Yavaş, EYP patlaması sonucu ayak bileğinden yaralanan Uzman Er Cumali Bağlantı'nın ailesini ziyaret etti.


Hakkari'de Uzman Er olarak görev yapan Cumali Bağlantı'nın 29 Ekim 2019 tarihinde PKK'ya yönelik yapılan operasyon esnasında yere terör örgütünün döşediği EYP'nin patlaması sonucu ayak bileğinden yaralanmıştı. Tedavisi halen Ankara GATA da devam eden Cumali Bağlantı'nın ailesini ziyaret eden Gölbaşı ilçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Osman Yavaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Müdür Yavaş, Bağlantı Ailesiyle bir süre sohbet ederek her türlü destek için hazır olduklarını söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, 29 Ekim, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendi müsabakalarını unutup başpehlivanın güreşini izlediler
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:11:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müdür Yavaş'tan gazi ailesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]