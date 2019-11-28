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Müdür Yavaş'tan Kıbrıs Gazisine ziyaret

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

Müdür Yavaş'tan Kıbrıs Gazisine ziyaret, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, Kıbrıs gazisini ziyaret etti.


Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, Balkar Beldesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ali Sarıkaya'yı evinde ziyaret etti. Kıbrıs Gazisi Sarıkaya ile bir süre sohbet eden Müdür Yavaş, "Kahraman gazilerimiz onur ve şeref abidelerimizdir. Gerek devlet olarak gerekse de millet olarak şehit ve gazi yakınlarımızın ne ihtiyaçları ne istekleri olursa olsun bu kutsal sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Allah sizlere hayırlı bereketli sağlıklı uzun ömürler versin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sarıkaya, Balkar, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:26 Kaynak: İHA
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