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Gençlik Spor İl Müdürü Yıldırım, Hakkarili engelli milli sporcuyu ziyaret etti - Son Dakika

Gençlik Spor İl Müdürü Yıldırım, Hakkarili engelli milli sporcuyu ziyaret etti

18.12.2021 09:24
Gençlik Spor İl Müdürü Yıldırım, Hakkarili engelli milli sporcuyu ziyaret etti

Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, engelli milli sporcu Ceylan Yılmaz'ı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, engelli milli sporcu Ceylan Yılmaz'ı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Emin Yıldırım, göreve geldiğin günden beri engelli basketbol takımına hem tesis tahsisi hem de çalışma saatleri için pozitif bir ayrımcılık sağladıklarını, bundan sonra da aynı duyarlılıkla hareket edeceklerini söyledi.

Hakkari'de spora ilginin her geçen gün daha fazla arttığını belirten Yıldırım, "Kentimize ciddi sportif yatırımlar yapan başta Gençlik Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Valimiz aynı zamanda Belediye Başkan Vekilimiz Sayın İdris Akbıyık'a teşekkür ederim." dedi.

Kulüp Başkanı Şükrüye Yıldız Tatlı ise ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız, daha fazla engelli genci bu sporla tanıştırmak istediklerini, bunun için kulübün de tesislerin de kapılarının spor yapmak isteyen her engelliye sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Ziyarete Hakkari Gençlik Spor Şube Müdürü Sabri Demir, Yardımcı Antrenör Cengiz Çatal da katıldı.

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Bünyesinde Faaliyet gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda da oynayan Ceylan Yılmaz, 2-13 Aralık'ta İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na milli sporcu olarak katılmıştı.

Gençlik Spor İl Müdürü Yıldırım, Hakkarili engelli milli sporcuyu ziyaret etti
Gençlik Spor İl Müdürü Yıldırım, Hakkarili engelli milli sporcuyu ziyaret etti
Gençlik Spor İl Müdürü Yıldırım, Hakkarili engelli milli sporcuyu ziyaret etti
Gençlik Spor İl Müdürü Yıldırım, Hakkarili engelli milli sporcuyu ziyaret etti

Emin Yıldırım, Milli Sporcu, gençlik, Hakkari, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik Spor İl Müdürü Yıldırım, Hakkarili engelli milli sporcuyu ziyaret etti - Son Dakika


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