Son Dakika Haberleri: Müdürden Öğretmene Darp İddiasına Soruşturma

Müdürden Öğretmene Darp İddiasına Soruşturma

50 dakika önce

Müdürden öğretmene darp iddiasına soruşturma Aralarında darp edildiği iddia edilen kadın öğretmenin de bulunduğu öğretmenler adına Türk Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Talat Efe açıklamada bulunduELAZIĞ - Elazığ'da bir okul müdürünün kadın öğretmeni darp ettiği iddiasına yönelik...

Müdürden Öğretmene Darp İddiasına Soruşturma, System.String[]
Müdürden öğretmene darp iddiasına soruşturma
Aralarında darp edildiği iddia edilen kadın öğretmenin de bulunduğu öğretmenler adına Türk Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Talat Efe açıklamada bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir okul müdürünün kadın öğretmeni darp ettiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı. Darp edildiği iddia edilen kadın öğretmenle ilgili basın açıklaması yapıldı.
İddiaya göre, merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Hıdır Sever Anadolu Lisesi Müdürü H.T., Beden Eğitimi Öğretmeni B.C.'ye masasındaki eşyaları fırlattı, ardından tutup duvara çarptı. Olay üzerine sinir krizi geçiren öğretmen hastaneye kaldırıldı. Hastaneden çıkan öğretmen B.C.'nin Türk Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Talat Efe ile adliyeye giderek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Olay üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula müfettiş gönderildiği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Türk Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Talat Efe ve öğretmen B.C.'nin de aralarında bulunduğu sendika üyelerinin katılımıyla öğretmenevi önünde basın açıklaması yapıldı. Sendika Başkanı Efe açıklamasında, "Bayan öğretmenimiz, sendika üyemiz B.C. okul müdürü tarafından makam odasında masanın üzerinde bulunan cisimler fırlatılarak darp ediliyor. Bazıları öğretmenin kafasına isabet ediyor. Sonra öfkesini alamayıp öğretmeni duvara çarptırıp sarsıyor. Öğretmene şiddete velilerden kurtaralım derken şimdi öğretmene şiddeti görevi yönetmek olan, okuldaki verimi ve huzuru arttırmak olması gerekirken kendi meslektaşına cebir kullanarak darp etmesi kabul edilemez olduğunu haykırmak istiyoruz. Hiçbir gerekçe bir bayana ve kendi meslektaşına hakaret ve kaba kuvvet kullanmasını açıklayamaz. Meslektaşımızın maruz kaldığı durumu şiddetle kınıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

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