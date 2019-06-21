Müdürlük personellerine hijyen eğitimi verildi
42 dakika önce
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından müdürlük personellerine hijyen eğitimi verildi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:43 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından müdürlük personellerine hijyen eğitimi verildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan eğitime Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve personeller katıldı. Eğitim sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "Et ve et ürünleri işleyen, satan gıda işletmelerine yönelik olarak 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çerçevesinde, ilgili mevzuatta yapılan son değişiklikleri de içeren hijyen eğitimi düzenlendi. Tüm gıda işletmeleri üretim ve satış aşamalarında hijyen kurallarına azami dikkat göstermeleri gerekir" dedi. - BİLECİK
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