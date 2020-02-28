Müdürlükten DİDER'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdürlükten DİDER'e ziyaret - Son Dakika

Müdürlükten DİDER'e ziyaret

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Düzce İşçileri Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Müdürlükten DİDER'e ziyaret, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Düzce İşçileri Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Düzce'de sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyen Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü aktif olan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor. Bu kapsamda Düzce İşçileri Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman ve Yılmaz Yıldırım, Dernek Başkanı Sedat Mıhçı ve dernek üyelerinden dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 2019 yılı içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Mıhçı, aynı başarıyı 2020 yılı içerisinde de gerçekleştireceklerini belirterek, kendilerini ziyarete gelerek yanlarında olduklarını hissettiren Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman ve Yılmaz Yıldırım'a teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

Yunus Karaman, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:02 Kaynak: İHA
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