Son Dakika Haberleri: Mudurnu Belediye Başkanı Türker'e Ziyaretler

Mudurnu Belediye Başkanı Türker'e Ziyaretler

2 saat önce

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mudurnu Belediye Başkanı seçilen Necdet Türker'e hayırlı olsun ziyaretleri başladı.

Mudurnu Belediye Başkanı Türker'e Ziyaretler, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mudurnu Belediye Başkanı seçilen Necdet Türker'e hayırlı olsun ziyaretleri başladı.

Türker, kendisine yapılan ziyaretleri makam odasında kabul ediyor.

İlk olarak ilçede görev yapan daire ve kurum amirlerinin tebriklerini kabul eden Türker, daha sonra dernekler ile sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin tebriklerini kabul etti.

Kendisine yapılan ziyaretlerde ilçenin geleceği için yapacak çok işleri olduğuna vurgu yapan Türker, seçim döneminde verdikleri sözleri yavaş yavaş yerine getirerek, Mudurnu'yu daha ileri taşıyacaklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:52 Kaynak: AA
Necdet Türker, Mudurnu, Güncel
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