Mudurnu Belediye Başkanı Türker'e Ziyaretler

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mudurnu Belediye Başkanı seçilen Necdet Türker'e hayırlı olsun ziyaretleri başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mudurnu Belediye Başkanı seçilen Necdet Türker'e hayırlı olsun ziyaretleri başladı.



Türker, kendisine yapılan ziyaretleri makam odasında kabul ediyor.



İlk olarak ilçede görev yapan daire ve kurum amirlerinin tebriklerini kabul eden Türker, daha sonra dernekler ile sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin tebriklerini kabul etti.



Kendisine yapılan ziyaretlerde ilçenin geleceği için yapacak çok işleri olduğuna vurgu yapan Türker, seçim döneminde verdikleri sözleri yavaş yavaş yerine getirerek, Mudurnu'yu daha ileri taşıyacaklarını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum

Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak