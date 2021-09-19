Üye Girişi
Mudurnu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Mudurnu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

19.09.2021 14:11
Mudurnu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Fatih Çevik ve Belediye Başkan Vekili İlknur Beyhan Kaymak, kent merkezinde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kıbrıs Gazisi Kamil Yiğit, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türklerin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük millet olduğunu vurguladı.

Türk milletinin tarihinde bu uğurda birçok insanı şehit ve gazi verdiğini ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Türk tarihinde İslam öncesi ve sonrasında şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk onlara kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Çünkü milli karakterimizde olan bu duyguların Türk ulusu ve her bireyi için vazgeçilmez anlamı ve önemi vardır. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği, bütünlüğü ve bölünmezliğine, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız."

19 Eylül Gaziler Günü, Hisarcık, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudurnu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti 14:28 ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor 14:22 Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor MasterChef'te Azize'nin büyük hatası! Danilo Şef fark etti 12:56 MasterChef'te Azize'nin büyük hatası! Danilo Şef fark etti
Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz 12:20 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı 12:03 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü 11:28 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü
Alkolü fazla kaçırınca yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı 10:19 Alkolü fazla kaçırınca yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu 09:46 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu

Son Dakika Haberleri
14:26 Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme
14:21 Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor
14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
12:41 İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı
12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi
12:19 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak
12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi
12:02 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu Jimmy Greaves, yaşamını yitirdi Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu Jimmy Greaves, yaşamını yitirdi         
14:29
Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme         
14:27
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına böyle düşürmüş Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına böyle düşürmüş         
12:37
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi         
11:18
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı         
09:23
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 14:32:36. #1.12#
SON DAKİKA: Mudurnu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement