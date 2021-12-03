Mudurnu'da 2 ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Mudurnu'da 2 ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Seyrancık Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Bektaş'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki eve de sıçradı. Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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