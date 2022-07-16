Mudurnu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Mudurnu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

16.07.2022 21:57

Mudurnu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yanan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Mudurnu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yanan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'nun Göncek köyüne bağlı Gülderesi Mahallesi'nde Hüseyin K.'ya ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevleri farkeden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Mudurnu itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

Mudurnu, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudurnu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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