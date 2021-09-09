Mudurnu'da 3 ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Mudurnu'da 3 ev yangında kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde çıkan yangında 3 ahşap zarar kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde çıkan yangında 3 ahşap zarar kullanılamaz hale geldi. Yalamalar Mahallesi'nde yaşayan Bahtiyar Savaş'a ait 2 katlı ahşap evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, İhsan Akcadağ ve Mustafa Özgıcıra'ya ait olan ve kullanılmayan evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerince köy sakinlerinin de desteğiyle söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

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