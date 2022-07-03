Mudurnu'da 46. Şeyh-ül İmran Bayramı yapıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen Şeyh-ül İmran Bayramı'nda binlerce kişiye 400 kazan pilav ile 100 kazan et ikram edildi.

Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfınca Şeyh-ül İmran Veli Hazretleri ile Filibeli Ahmet Efendi Türbeleri'nin yanında yapılan etkinlikte mevlid-i şerif okundu.

Kılınan namazın ardından etkinliğe katılan binlerce kişiye gece saatlerinden itibaren hazırlanan 400 kazan pilav ile 100 kazan et dağıtıldı.

Düzceli hayırseverler Yılmaz ve Haydar Durmazoğlu ise babalarının hayrına 6 ton karpuz dağıttı.

Vakıf Başkanı Metin Soygür, AA muhabirine, "Bayrama katılanlara ikram için 1,5 ton pirinç, 118 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan, 250 kilogram sıvı yağ, 30 kilogram tereyağı, 150 kilogram nohut ve 300 kilogram tuz kullanılarak yemek yapıldı. Ayrıca, 6 bin kişiye yetecek yufka dağıtıldı. Yemeklerin hazırlanmasında 25 görevli gece gündüz pilav pişirdi. Hazırlanan etli pilav yaklaşık 6 bin kişiye ikram edildi." dedi.

Her yıl bu etkinliği hayırseverlerin destek ve yardımlarıyla düzenlediklerini aktaran Soygür, bölgede yeni başlanan cami inşaatını da gelecek yıl düzenlenecek etkinliklere kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.