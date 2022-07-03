Mudurnu'da 46. Şeyh-ül İmran Bayramı yapıldı - Son Dakika
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Mudurnu'da 46. Şeyh-ül İmran Bayramı yapıldı

03.07.2022 17:27
Mudurnu'da 46. Şeyh-ül İmran Bayramı yapıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen Şeyh-ül İmran Bayramı'nda binlerce kişiye 400 kazan pilav ile 100 kazan et ikram edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen Şeyh-ül İmran Bayramı'nda binlerce kişiye 400 kazan pilav ile 100 kazan et ikram edildi.

Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfınca Şeyh-ül İmran Veli Hazretleri ile Filibeli Ahmet Efendi Türbeleri'nin yanında yapılan etkinlikte mevlid-i şerif okundu.

Kılınan namazın ardından etkinliğe katılan binlerce kişiye gece saatlerinden itibaren hazırlanan 400 kazan pilav ile 100 kazan et dağıtıldı.

Düzceli hayırseverler Yılmaz ve Haydar Durmazoğlu ise babalarının hayrına 6 ton karpuz dağıttı.

Vakıf Başkanı Metin Soygür, AA muhabirine, "Bayrama katılanlara ikram için 1,5 ton pirinç, 118 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan, 250 kilogram sıvı yağ, 30 kilogram tereyağı, 150 kilogram nohut ve 300 kilogram tuz kullanılarak yemek yapıldı. Ayrıca, 6 bin kişiye yetecek yufka dağıtıldı. Yemeklerin hazırlanmasında 25 görevli gece gündüz pilav pişirdi. Hazırlanan etli pilav yaklaşık 6 bin kişiye ikram edildi." dedi.

Her yıl bu etkinliği hayırseverlerin destek ve yardımlarıyla düzenlediklerini aktaran Soygür, bölgede yeni başlanan cami inşaatını da gelecek yıl düzenlenecek etkinliklere kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

Ahmet Efendi, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudurnu'da 46. Şeyh-ül İmran Bayramı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mudurnu'da 46. Şeyh-ül İmran Bayramı yapıldı - Son Dakika
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