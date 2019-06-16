Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da 4x4 Dünyası Offroad Fest yoğun ilgi gördü
Son Dakika Spor Haber

Mudurnu'da 4x4 Dünyası Offroad Fest yoğun ilgi gördü

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen '4x4 Dünyası Offroad Fest' yoğun ilgi gördü.

Mudurnu'da 4x4 Dünyası Offroad Fest yoğun ilgi gördü, System.String[]


Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen '4x4 Dünyası Offroad Fest' yoğun ilgi gördü.
Asfalt ve gürültüyü geride bırakıp, doğa ve huzurla kucaklaşmak isteyen binlerce kişi, 14 Haziran'da başlayıp bugün sona eren 4x4 Dünyası Offroad Fest'de bir araya geldi. Mudurnu ilçesinde düzenlenen festival kapsamında katılımcılar söyleşiler, etkinlikler, eğitim ve atölye çalışmalarıyla doğa severler de aileleriyle birlikte zaman geçirmenin keyfini sürdü. Şarkıcı Eda Baba'nın açık havada verdiği akustik konserle renklenen festivale, doğa tutkunları arazi aracı, otomobil, motosiklet, karavan ve ATV araçlarıyla katıldı. Doğada aile ve aynı ilgi alanına sahip dostlarla birlikte kamp, yaşam, eğitim ve eğlence konseptiyle düzenlenen festival kapsamında, çocuklar ve büyükler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışmasının yanı sıra, 3 sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Test sürüşleri, sohbetler ve farklı aktiviteler sunan festival, Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu Belediyesi, Offroad camiasının Bolu ve Mudurnu'dan yer alan kulüp yapılanmaları Bolu Offroad Kulübü BOLOFF ve Mudurnu Offroad'un yanı sıra birçok firmanın desteğiyle gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:06 Kaynak: DHA
Bolu, Mudurnu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bolu'da doktor ve hemşirenin darp edildiği iddiası - BOLU Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın Juventus'un yeni hocası Sarri oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:12:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da 4x4 Dünyası Offroad Fest yoğun ilgi gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]