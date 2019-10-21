Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da 5 bin fidan toprakla buluşacak
Son Dakika Güncel Mudurnu'da 5 bin fidan toprakla buluşacak

Mudurnu'da 5 bin fidan toprakla buluşacak

1 saat önce

Orman Genel Müdürlüğünün "11 Milyon Fidan Dikim" projesi kapsamında Mudurnu'da 5 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Mudurnu'da 5 bin fidan toprakla buluşacak, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğünün "11 Milyon Fidan Dikim" projesi kapsamında Mudurnu'da 5 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, Sürmeli köyünde yapılan fidan dikim alanı çalışmalarını inceledi.

Bakanlık tarafından başlatılan proje kapsamında, ilçe genelinde belirlenen noktaya öğrencilerin de katılımıyla fidan dikileceğini kaydeden Akoğlanoğlu, " Türkiye'de 81 ilde 11 milyon ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Bu dikim çalışması yerlerini belirledik, Sürmeli köyündeki yol güzergahında kullanılmayan alanlarda iş makineleriyle teraslama yaptık. Bu bölgeye 5 bin karaçam fidanı dikeceğiz." diye konuştu.

Türkiye, Mudurnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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