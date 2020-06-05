Mudurnu'da 7 asırlık

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır yapılan, "Esnaf duası" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden yapıldı.

Bir ahilik geleneği olarak ilçede bulunan Demirciler Çarşısı'nda 7 asırdır yapılan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen "Esnaf duası"nın Mudurnu Kaymakamlığı tarafından yeniden devam ettirilmesine karar verildi.

Cuma namazı öncesi okunan selanın ardından Demirciler Çarşısı'nda bir araya gelen Mudurnu sakinleri ve esnafı, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde imam eşliğinde dua etti.

Esnafın hayırlı ve bereketli kazanç için dualar ettiği ahi geleneğine göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik etti.

Mudurnu Müftüsü Necmi Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ahilik geleneği olan "Esnaf duası"nın 7 asır devam ettiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle ara verilen dua yeniden sosyal mesafe korunarak ve maske takılarak ilçe merkezindeki çarşıda yapıldı. Cuma selası sonrasında vatandaşlar karşı karşıya durarak dua yaptı." dedi.