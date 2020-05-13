Mudurnu'da askıda ekmek kampanyası - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 2 ekmek fırını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayırsever vatandaşların desteğiyle askıda ekmek kampanyası başlattı.

Mudurnu Ülkü Ocakları, ilçede faaliyet gösteren halk ekmek fırını ile anlaşma yaparak askıda ekmek kampanyası başlattı.

Fırın işletmecisi, Ülkü Ocakları tarafından kendisine bırakılan para karşılığında, ekmek almaya gelen ihtiyaç sahibi ve yoksul kimselere ücretsiz ekmek veriyor.

Halk ekmek fırını çalışanlarından Hakkı Yiğit, Ülkü Ocakları üyelerinin kendilerine gelerek ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için askıda ekmek kampanyası yapmak istediklerini söyleyerek, "Biz de kabul ettik. Belirlenen kişilere ücretsiz ekmek vermeye başladık. Biz zaten onları biliriz. Gelip alıyorlar. Güzel bir uygulama oldu." şeklinde konuştu.

İlçede faaliyet gösteren bir başka fırının işletmecisi Metin Soygür ise kendilerinin zaten zaman zaman askıda ekmek kampanyası yaptıklarını ifade ederek, "Biz zaten her zaman bu uygulamadan yanayız. İhtiyaç sahiplerine geldiğinde veriyoruz. Sadece ramazan ayında değil her zaman biz bu uygulamadan yanayız." dedi.