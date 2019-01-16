Mudurnu'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.



Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce başkanlığında, kaymakamlık binasında yapılan toplantıya daire amirleri katıldı.



Toplantıda, ilçe jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, devlet hastanesi ve belediye yetkilileri bağımlılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.



Kaymakam Dilce, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay ile temasa geçilerek okullarda öğrencilerin bilgilendirilmesi için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.



Emniyetin koordinesinde öğrencilere, uyarıcı madde ve madde bağımlılığı hakkında seminerler verilmesi gerektiğini de vurgulayan Dilce, "Bunların faydalı olacağına inanıyorum. Başladıktan sonra değil başlamadan önlemleri almalıyız. Çocuklara sevgiyi aşılamalıyız." şeklinde konuştu.

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