Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Mudurnu'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

42 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.

Mudurnu'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.

Mudurnu Uyuşturucu ile Mücadele ve Alkol Bağımlılığı, Davranış Bağımlılığı (Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı), Tütün Bağımlılığı ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma tarafından Mudurnu Kaymakamlığı toplantı salonunda toplantı gerçekleştirildi.

Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Turanlı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Onur Musa Başal, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdoğan Gül, belediye, hastane ve milli eğitim müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi çerçevesinde Mudurnu ilçesine uyarlanan tütün kontrolü yerel eylem planı sunumu yapılarak, ilçede tütün ve tütün ürünleri satan yerlerle ilgili çalışmaların yapılması ve küçük yaştaki çocuklara sigara ve tütün verilmemesi konusunda emniyet ve jandarma ile istişareli çalışmaların yapılması görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:17 Kaynak: AA

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