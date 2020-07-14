Mudurnu'da çıkan ev yangınında 2 çocuk öldü - Son Dakika

Mudurnu'da çıkan ev yangınında 2 çocuk öldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangında iki çocuk yaşamını yitirdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangında iki çocuk yaşamını yitirdi. Birbirine sarılı halde bulunan çocukların cansız bedenleri morga kaldırıldı.

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Yangın gece 04.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Alpagut köyü Hayallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hayalar Mahallesi'nde Cemal Bekil'in yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa bir sürede evi saran yangın, bitişikteki ahıra da sıçradı. Durumu fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bazı aile bireyleriyle dışarı çıkan Cemal Bekil, evdeki üç çocuğundan 13 yaşındaki Nurettin Bekil'i vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle kurtardı.

Yanarak ölen iki çocuk birbirine sarılı halde bulundu

Evde kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu kurtarmak için mücadele eden baba ve köy sakinleri, alevlerin yükselmesi nedeniyle çocuklara ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, eve giren itfaiye ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuğu birbirine sarılmış vaziyette buldu. Sinir krizi geçiren aile bireylerini köy sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan, yangını söndürmek isterken yaralanan köy imamı Mustafa Alemdar, itfaiye amiri İsmail Karakan ve Dolayüz köyünün muhtarı İsmail Yavuz'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından iki kardeşin cenazeleri, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BOLU

Mudurnu, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mudurnu'da çıkan ev yangınında 2 çocuk öldü - Son Dakika
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