Mudurnu'da cumartesi günü kurulan halk pazarları perşembe gününe alındı - Son Dakika

Mudurnu'da cumartesi günü kurulan halk pazarları perşembe gününe alındı
01.04.2021 14:29
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde cumartesi günü kurulan halk pazarlarının yeni tip koronavirüsle (Kdvid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar gereği perşembe günü yapılacağı bildirildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde cumartesi günü kurulan halk pazarlarının yeni tip koronavirüsle (Kdvid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar gereği perşembe günü yapılacağı bildirildi.
Mudurnu Belediyesinden yapılan açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından ilçedeki halk pazarlarında düzenlemeye gidildiği kaydedildi.
Açıklamada, cumartesi olan halk pazarlarının perşembe günü kurulmasına karar verildiği ifade edildi.
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