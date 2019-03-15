Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da Eski Lojmanların Yıkımı Gerçekleştirildi

Mudurnu'da Eski Lojmanların Yıkımı Gerçekleştirildi

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kullanılmayan 3 lojman yıkıldı.

Mudurnu'da Eski Lojmanların Yıkımı Gerçekleştirildi, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kullanılmayan 3 lojman yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Bezazıd Mahllesi'nde bulunan ve yaklaşık 80 yıllık olduğu belirtilen Mudurnu Orman İşletme Şefliğine ait tek katlı ve ahşap 3 lojmanın, yıkımı gerçekleştirildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski olan lojman binalarının birilerine zarar vermeden yıkımının gerçekleştirildiğini, yıkılan alanın ağaçlandırılarak, yeşil alan olarak düzenleneceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Bolu, Mudurnu, Güncel
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