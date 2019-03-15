Mudurnu'da Eski Lojmanların Yıkımı Gerçekleştirildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kullanılmayan 3 lojman yıkıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kullanılmayan 3 lojman yıkıldı.



Alınan bilgiye göre, Yıldırım Bezazıd Mahllesi'nde bulunan ve yaklaşık 80 yıllık olduğu belirtilen Mudurnu Orman İşletme Şefliğine ait tek katlı ve ahşap 3 lojmanın, yıkımı gerçekleştirildi.



Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski olan lojman binalarının birilerine zarar vermeden yıkımının gerçekleştirildiğini, yıkılan alanın ağaçlandırılarak, yeşil alan olarak düzenleneceğini belirtti.

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