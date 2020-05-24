Mudurnu'da ev yangını - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı kagir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Pelitözü köyü Gedikler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Korkmaz'a ait iki katlı kagir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi.