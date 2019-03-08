Mudurnu'da Ev Yangınları

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan iki evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan iki evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Esenkaya köyünde ikamet eden Mehmet Uğur'a ait üç katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.



Öte yandan ilçeye bağlı Yaylabeli köyü Karaağaç Mahallesi'nde İhsan Gürel'e ait 2 katlı ahşap evde de yangın çıktı.



Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiyesi ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerin müdahale ettiği yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.



Yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadı.

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