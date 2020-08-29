Mudurnu'da, evlerin yanındaki odunluk alev alev yandı - Son Dakika

Mudurnu'da, evlerin yanındaki odunluk alev alev yandı
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın yanı başındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın yanı başındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.Yangın, dün gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl köyünde İlhan Erdoğan'a ait odunlukta meydana geldi. Odunlukta, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin çabaları sonucunda alevler odunluğun bitişiğindeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.
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