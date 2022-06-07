Belediye düğün salonunda açılan sergide, 13 kursiyer tarafından yıl içerisinde yapılan iğne oyası ve takı tasarımı gibi ürünler yer aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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