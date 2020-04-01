Mudurnu'da heyelan - Son Dakika

Mudurnu'da heyelan
6 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar sularının erimesinin ardından ormanlık alanda heyelan oluştu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar sularının erimesinin ardından ormanlık alanda heyelan oluştu.
Alınan bilgiye göre, Sarpuncuk köyü sınırları içinde yer alan Fiyliğin Düzü mevkisindeki yaklaşık bir dönümlük ormanlık alanda heyelan meydana geldi.
Meydana gelen heyelan sonucu bölgede derin çukurlar oluşurken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:44 Kaynak: AA
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