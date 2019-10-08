Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da hortumda 12 ev hasar gördü
Son Dakika Güncel Mudurnu'da hortumda 12 ev hasar gördü

Mudurnu'da hortumda 12 ev hasar gördü

12 dakika önce

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde meydana gelen hortumda 12 ev zarar gördü.

Mudurnu'da hortumda 12 ev hasar gördü, System.String[]

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde meydana gelen hortumda 12 ev zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, kısa sürede ev sahiplerine katkı sağlanacağı belirtildi.

Hortum, pazar günü sabah 06.30 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesindeki Karamurat köyü Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Hortum nedeniyle köyde bulunan 5'i ağır, 7'si hafif hasarlı olmak üzere 12 ev zarar gördü. Bazı ağaçlar da yıkılırken, evlerin çatısı uçtu. Can kaybının yaşanmadığı hortumun ardından Bolu Valiliği, AFAD, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediyesi ve Taşkesti Belediyesi ekipleri bölgede incelemelerde bulunup, hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada hasar gören evlerin sahiplerine kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle tadilat konusunda kısa sürede katkı sağlanacağı ifade edildi.

Köyde yaşayan vatandaşlardan evleri zarar görenler geceyi komşularında ve akrabalarında geçirmeye başladı. Köyde oturan Yılmaz Meşe, "Çatı, kapı, baca, buzdolabı hiçbir şey kalmamış. Mağdur durumdayız. Önce devletimizden sonra hayırseverlerden yardım istiyoruz. AFAD'tan, sosyal yardımlaşmadan geldiler. Kaymakam bey geldi. 'Gerekeni yapacağız' dediler. Yardım bekliyoruz. Mağdur durumdayız" dedi.

Tülay Meşe ise, "Evimizi yeni tamir yaptırmıştık. Allah'ın verdiği bir felaketle birlikte çatımız uçtu. Eşyalarımız ıslandı. Şu anda zor haldeyiz. Allah'tan geldi bir şey diyemiyoruz ama tüm vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz. Evimizin üstü yok. Çocuklarımız okullarından geri kaldı. Zor durumdayız. Her taraf çamur" diye konuştu.

Taşkesti, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:42 Kaynak: DHA
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