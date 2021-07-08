Mudurnu'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Çarpmanın etkisi ile Faruk Acar'ın kullandığı araç devrildi. Kazada yaralan Acar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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