Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Mudurnu'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

2 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mudurnu'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Akyazı istikametine seyreden Ali Kartal yönetimindeki 14 DT 244 plakalı otomobil ile Ayşe Ateş idaresindeki 54 AAL 094 plakalı otomobil, Yeğenderesi köyü yol ayrımında çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Kartal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Bolu, Mudurnu, Güncel
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