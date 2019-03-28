Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da İlahi Okuma Yarışması Düzenlendi

Mudurnu'da İlahi Okuma Yarışması Düzenlendi

2 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesinde ilahi okuma yarışması düzenlendi.

Mudurnu'da İlahi Okuma Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesinde ilahi okuma yarışması düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen yarışmaya, öğrenciler 9 grup halinde katıldı.

Okul öğretmenlerinden oluşan 3 kişilik jürinin verdiği kararla "Yonca" grubunda yer alan öğrenciler Şevval Durukan, Şevval Korkmam ve Kübra Ceren Biçer birinci oldu.

Yarışmada, bireysel ilahi söyleyen Eren Uğur Tarı ikinci olurken, Muhammet Girgin ise üçüncü seçildi.

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Mudurnu Müftüsü Necmi Ünsal tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Ünsal, "Gençleri tebrik ederim. Onları yetiştiren hocalarına, anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Gençlerin sadece bu ilahi alanında değil bilimsel alanlarda da memleketimize faydalı işler üretmelerini niyaz ederim." dedi.

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Özçelik ise bu yarışmayı kalite takip sistemi kapsamında düzenlediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:32 Kaynak: AA

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