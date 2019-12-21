Mudurnu'da ilk yardım kursu verildi - Son Dakika
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Mudurnu'da ilk yardım kursu verildi

6 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 50 kişiye ilk yardım kursu verildi.

Mudurnu'da ilk yardım kursu verildi, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 50 kişiye ilk yardım kursu verildi.

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurs kapsamında 50 kursiyere 2 bölümden oluşan eğitim programı düzenlendi.

Mudurnu Devlet Hastanesinde görevli Sevinç Gönül tarafından verilen kursta, temel ilk yardım bilgileriyle bebekler, çocuklar ve yetişkinlere yönelik kalp masajı eğitimi verildi.

Kursa katılan Sevda Karacakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara yardımcı olabilmek için bu kursa dahil olduğunu ifade ederek, "Dışarıda düşen ve ya trafik kazası olursa ben de bir şeyler yapabilmem için ilk yardım kursu alıyorum. Çevremdekilere yardımcı olacağımı umut ediyorum." dedi.

İlçede bulunan bir okulda öğretmen olarak görev yapan Emine Doğan ise "Okullarımızda çocuklara yardımcı olmak için kursa katıldım. Burada, çok bilgi edindik. Sunni teneffüs ve kalp masajı yapmayı öğrendik." şeklinde konuştu.

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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