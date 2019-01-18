Mudurnu'da İmza Günü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yazar emekli öğretmen Kamuran Esen, "Farz ederek yaşayamazsın" isimli hikaye kitabı için imza günü düzenledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yazar emekli öğretmen Kamuran Esen, "Farz ederek yaşayamazsın" isimli hikaye kitabı için imza günü düzenledi.



Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen imza günü etkinliğinde kitapseverler ile bir araya gelen Esen, kitabını imzaladı.



Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapları ve okumayı çok sevdiğini ifade ederek, emekli bir öğretmen olarak ömrünün kitaplar arasında geçtiğini, bu nedenle gençlerin daha çok okuması için yeni kitaplar yazdığını belirtti.



Kamuran Esen, imza günü etkinliğinin sonunda hem okurları hem de yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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