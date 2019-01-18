Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da İmza Günü

Mudurnu'da İmza Günü

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yazar emekli öğretmen Kamuran Esen, "Farz ederek yaşayamazsın" isimli hikaye kitabı için imza günü düzenledi.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yazar emekli öğretmen Kamuran Esen, "Farz ederek yaşayamazsın" isimli hikaye kitabı için imza günü düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen imza günü etkinliğinde kitapseverler ile bir araya gelen Esen, kitabını imzaladı.

Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapları ve okumayı çok sevdiğini ifade ederek, emekli bir öğretmen olarak ömrünün kitaplar arasında geçtiğini, bu nedenle gençlerin daha çok okuması için yeni kitaplar yazdığını belirtti.

Kamuran Esen, imza günü etkinliğinin sonunda hem okurları hem de yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Bolu, Mudurnu, Güncel
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