Mudurnu'da inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

Kaygana Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta ikinci kalıp çalışması yaptığı sırada dengesini kaybeden Resul Güler, bulunduğu yerden yere düştü.

Güler'in düştüğünü gören arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Güler, Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Güler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.