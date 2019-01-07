Mudurnu'da Jandarmadan Trafik Uygulaması

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kent merkezi ve Nallıhan- Akyazı
kara yolunda uygulama yapıldı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından ilçe merkezi ve Nallıhan-Akyazı kara yolunda trafik güvenliği için kış lastiği, zincir, takoz, çekme halatı, emniyet kemeri, takograf, sigorta ve araç muayeneleri kontrol edildi.
Uygulamada 89 araç ve 105 kişinin sorgulanması yapıldı. Öte yandan sürücü belgesi olmayan iki araca 4 bin 18, araç muayenesi olmayan 2 araca 470 lira ceza yazılırken, 2 araç trafikten men edildi.
Ekipler, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.