Mudurnu'da Kar Yağışı
15 dakika önce
- Kar yağışından görüntüler BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
- Kar
yağışından görüntüler BOLU - Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:52 Kaynak: AA
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