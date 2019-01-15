Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da Kar Yağışı

Mudurnu'da Kar Yağışı

15 dakika önce

- Kar yağışından görüntüler BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

- Kar yağışından görüntüler BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:52 Kaynak: AA

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