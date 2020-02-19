Mudurnu'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesine karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2 bin 500 ton tuz getirildi.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı şefliğin sorumluluk sahasında bulunan yollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bölgede zaman zaman etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzların eritilmesi için tuz kullanılıyor.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinden tırlarla getirilen tuz, kara yollarının depolarına iş makineleriyle indirildi.

Depolanan tuzun ilerleyen günlerde etkili olabilecek kar sonrasında Ankara- Sakarya kara yolu üzerinde bulunan Nallıhan, Mudurnu, Taşkesti, Göynük ve Akyazı güzergahlarında kullanılacağı öğrenildi.