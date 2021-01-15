Mudurnu'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesine karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

İlçede 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Mudurnu Belediyesi ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı karayolları ekipler, karla mücadele çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki sokak ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, karayolları ekipleri ise ilçenin diğer ilçe ve illerle olan bağlantı yollarında çalışma yürütüyor.