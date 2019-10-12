Mudurnu'da kızılcık bahçesi oluşturuluyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde kızılcık bahçesi oluşturmak için çalışma başlatıldı.

Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve Mudurnu Ziraat Odasının yaptığı ortak çalışmayla ilçede orman olmayan boş bir sahada kızılcık üretimi yapılması planlandı.

Planlama sonucunda, ormanlık alandaki 20 dönümlük boş arazide iş makineleri toprağı havalandırma çalışması başlattı.

Toprağın havalandırma çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgeye yaklaşık bin adet kızılcık fidanı dikilecek.

Dikilen kızılcık fidanlarının bakımını üstlenecek olan Munduşlar köyü halkı, elde dilen meyveleri de paylaşacak.

Bölgede yetiştirilecek kızılcıklardan kızılcık tarhanası, marmelat, kızılcık şurubu, kızılcık ezmesi, kızılcık reçeli gibi çeşitli yiyecek yapılması planlanıyor.

Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, köy sınırları içindeki alanda başlattıkları çalışma sonucunda fidanlardan en iyi verimi elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Burada yetişecek kızılcık fidanlarının köy halkına dağıtılacağını ifade eden Akoğlanoğlu, herkesin kendi fidanının bakımını yapıp meyvesini toplayacağını da belirtti.