Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da kızılcık bahçesi oluşturuluyor
Son Dakika Güncel Mudurnu'da kızılcık bahçesi oluşturuluyor

Mudurnu'da kızılcık bahçesi oluşturuluyor

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde kızılcık bahçesi oluşturmak için çalışma başlatıldı.

Mudurnu'da kızılcık bahçesi oluşturuluyor, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde kızılcık bahçesi oluşturmak için çalışma başlatıldı.

Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve Mudurnu Ziraat Odasının yaptığı ortak çalışmayla ilçede orman olmayan boş bir sahada kızılcık üretimi yapılması planlandı.

Planlama sonucunda, ormanlık alandaki 20 dönümlük boş arazide iş makineleri toprağı havalandırma çalışması başlattı.

Toprağın havalandırma çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgeye yaklaşık bin adet kızılcık fidanı dikilecek.

Dikilen kızılcık fidanlarının bakımını üstlenecek olan Munduşlar köyü halkı, elde dilen meyveleri de paylaşacak.

Bölgede yetiştirilecek kızılcıklardan kızılcık tarhanası, marmelat, kızılcık şurubu, kızılcık ezmesi, kızılcık reçeli gibi çeşitli yiyecek yapılması planlanıyor.

Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, köy sınırları içindeki alanda başlattıkları çalışma sonucunda fidanlardan en iyi verimi elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Burada yetişecek kızılcık fidanlarının köy halkına dağıtılacağını ifade eden Akoğlanoğlu, herkesin kendi fidanının bakımını yapıp meyvesini toplayacağını da belirtti.

Orman İşletme Müdürlüğü, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:45:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da kızılcık bahçesi oluşturuluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]