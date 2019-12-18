Mudurnu'da kızılcık fidanı dikimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mudurnu'da kızılcık fidanı dikimi yapıldı - Son Dakika

Mudurnu'da kızılcık fidanı dikimi yapıldı

6 saat önce

Mudurnu'da kızılcık bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Mudurnu'da kızılcık fidanı dikimi yapıldı, System.String[]

Mudurnu'da kızılcık bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Munduşlar köyünde hazırlanan 20 dönüm arazideki dikim törenine Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Necdet Türker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan Gül, Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar tarafından 1000 kızılcık ağacı ile arazinin çevresine 100 ceviz ağacı fidanı dikildi, ardından İlçe Müftüsü Necmi Uysal dua yaptı.

Projeyle, yetişen ürünlerden üretilecek kızılcık tarhanası ve korava marmelatının, "Mudurnu" markasıyla satılarak köy halkına ek gelir sağlaması hedefleniyor.

Muhammed İkbal, Necdet Türker, Mudurnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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