Mudurnu'da kızılcık fidanı dikimi yapıldı - Son Dakika

Mudurnu'da kızılcık bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Munduşlar köyünde hazırlanan 20 dönüm arazideki dikim törenine Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Necdet Türker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan Gül, Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar tarafından 1000 kızılcık ağacı ile arazinin çevresine 100 ceviz ağacı fidanı dikildi, ardından İlçe Müftüsü Necmi Uysal dua yaptı.

Projeyle, yetişen ürünlerden üretilecek kızılcık tarhanası ve korava marmelatının, "Mudurnu" markasıyla satılarak köy halkına ek gelir sağlaması hedefleniyor.