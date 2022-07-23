Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köyden su motoru ve çeşitli malzemeler çalan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Dedeler köyünde Mehmet Öztürk'e ait su motoru ile köy odasında bulunan kapı ve demir gibi malzemelerin çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Piyasa değeri 30 bin lira olan malzemeleri çalan T.K. ve E.C, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da köyden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika