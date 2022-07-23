Mudurnu'da köyden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mudurnu'da köyden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

23.07.2022 10:33
Mudurnu'da köyden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köyden su motoru ve çeşitli malzemeler çalan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köyden su motoru ve çeşitli malzemeler çalan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Dedeler köyünde Mehmet Öztürk'e ait su motoru ile köy odasında bulunan kapı ve demir gibi malzemelerin çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Piyasa değeri 30 bin lira olan malzemeleri çalan T.K. ve E.C, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudurnu'da köyden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'da köyden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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