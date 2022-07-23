Piyasa değeri 30 bin lira olan malzemeleri çalan T.K. ve E.C, Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Dedeler köyünde Mehmet Öztürk 'e ait su motoru ile köy odasında bulunan kapı ve demir gibi malzemelerin çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da köyden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.