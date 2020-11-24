Mudurnu'da küçük dereler dondu - Son Dakika

Mudurnu'da küçük dereler dondu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düşmesinin ardından küçük derelerdeki sular buz tuttu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düşmesinin ardından küçük derelerdeki sular buz tuttu. Mudurnu Karakoyuş mevkilinde ormanlık alandan akan küçük çaplı dere yatağı gece hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesinin ardından dondu. İlçe merkezinde de hava sıcaklığı gece eksi 4 dereceye kadar düştü. Araçların camları buzla kaplandı. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarını temizledikten sonra yola yıktı.

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