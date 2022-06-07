Bu kapsamda imam hatip ile Dumlupınar İlkokulu 4/C sınıfı öğrencilerinin katılımıyla ilçe merkezi ve Maymuncular mesire alanında çevre temizliği gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da öğrenciler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

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