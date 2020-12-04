Mudurnu'da "Önce yaya" projesi - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde "Önce yaya" projesi kapsamında yollara yaya önceliğine dikkati çeken yazılar yazıldı.

Mudurnu Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren trafik ekipleri, Taşkesti beldesinde yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma yaptı.

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için hazırlanan "Önce yaya" yazıları ve resimleri sürücülerin görebileceği şekilde beldenin cadde ve sokaklarına çizildi.

Yollara çizilen görseller sayesinde araç sürücülerinin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken daha dikkatli olması amaçlanıyor.