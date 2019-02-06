Son Dakika Haberleri: Mudurnu'da Orman Ürünleri İhale ile Satıldı

Mudurnu'da Orman Ürünleri İhale ile Satıldı

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde üretilen orman ürünleri yapılan ihale ile satıldı.

Mudurnu'da Orman Ürünleri İhale ile Satıldı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde üretilen orman ürünleri yapılan ihale ile satıldı.

Mudurnu Orman İşletmesi Toplantı Salonu'nda yapılan ihalede Merkez, Almacıkdereköy ve Taşkesti depolarında bulunan tomruklar açık artırma usulü ile satışa çıkartıldı.

Kereste fabrikalarının temsilcilerinin yanı sıra atölye sahiplerinden oluşan 53 kişinin katıldığı ihalede 4 bin 740 metreküp meşe, kayın, sarı çam ve maden direğinin satışı yapıldı.

İhaleye çıkartılan orman ürünleri, 1 milyon 723 bin liraya alıcı buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:17 Kaynak: AA

Taşkesti, Merkez, Bolu, Mudurnu, Güncel
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