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Mudurnu'da ormancılık faaliyetleri

7 saat önce

Bolu'da, Mudurnu Orman İşletmesi sahasında üretilen tomruklar gerçekleştirilen ihale ile satıldı.

Mudurnu'da ormancılık faaliyetleri, System.String[]

Bolu'da, Mudurnu Orman İşletmesi sahasında üretilen tomruklar gerçekleştirilen ihale ile satıldı.

İşletme binasında yapılan ihalede, Mudurnu, Taşkesti ve Dereköy depolarında bulunan tomruklar için alıcılar tekliflerini sundu.

Toplam 7 bin 500 metreküp tomruğun satışından 3 milyon 92 bin 785 lira gelir elde edildi. Bu gelirin yaklaşık 1 milyon lirası orman işinde çalışan işçilere verildi.

- Fidan dikim sahalarında tatbikat yapıldı.

Öte yandan Mudurnu Uluçay Şefliği Sürmeli köyünde hazırlanan ağaçlandırma sahasında 11 Kasım günü yapılacak fidan dikim çalışması için uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Ağaçlandırmada görev yapacak personele verilen eğitime tüm işletme şefleri, orman muhafaza memurlarıyla danışman mühendisler katıldı.

Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçlandırma günü etkinliğinde görev alacak personelin özellikle fidan dikimi esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.

Hazırlanan alana 5 bin fidan dikileceğini anımsatan Akoğlanoğlu, "Bugün, öncelikle yapılması gerekenler fidan dikiminde görevli personele anlatılacak. 11 Kasım günü de buradaki arkadaşlarımız fidan dikecek vatandaşlara rehberlik yapacaklar. Burada ayrıca, ağaçlandırma günü için görev dağılımı yeniden yapıldı. Ağaçlandırma gününe katılacakların kayıtlarının alınacağı katılımcı kayıt masası ile görevli olarak çalışacakların yapacaklar ve konumları ile ihtiyaçlarının sağlanacağı portatif malzemelerin de konumları belirlendi." dedi.

Taşkesti, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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