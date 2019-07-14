Mudurnu'da örtü yangını
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:34 Kaynak: AA
'nun Mudurnu
ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bostancılar köyünün çevresinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede bulunan yangın gözetleme kulesinden görünen yangına kısa sürede müdahale eden Mudurnu Orman İşletme Şefliği ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Meydana gelen yangın nedeniyle yaklaşık 100 metrekarelik alandaki örtü yapısının zarar gördüğü belirlendi.
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